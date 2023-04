Vídeo de Britt Reid Dash Cam mostra que ele perguntou aos policiais sobre a garota ferida após o acidente de 2021

Reproduzir conteúdo de vídeo





Brit Reid parecia estar totalmente ciente de seus arredores após seu acidente de carro em 2021 … novo vídeo da polícia, obtido por TMZ Sportsmostra que ele perguntou aos policiais sobre o estado da menina ferida no acidente – enquanto também reclamava de uma lesão no estômago que sofreu no acidente.

A filmagem foi capturada em um Departamento de Polícia de Kansas City. câmera do painel por volta das 21h30 do dia 2 de fevereiro. 4 de janeiro de 2021 … momentos depois de Reid bater sua caminhonete na traseira de um carro parado em uma rodovia perto das instalações de treino do Chiefs em KC

Você pode ver no vídeo, Reid – que na época era assistente técnico de seu pai Andy ReidA equipe do Chiefs – parecia estar andando e conversando com um oficial sem problemas.

Vestindo uma máscara Chiefs COVID e um moletom Chiefs, Britt obedeceu a todos os comandos de um policial … até mesmo informando ao policial que ele havia consumido um medicamento semelhante a Adderall cerca de 13 horas antes do naufrágio.

A certa altura, Britt pareceu sentir algum desconforto … e depois de levantar a camisa para examinar seu estômago, ele disse calmamente a um policial: “Minha frente está começando a inchar um pouco”. Ele finalmente pediu para ser examinado por uma equipe médica.

Enquanto esperava a chegada de uma ambulância, Britt foi informado de que seria levado a um centro médico local. Ele então tentou pegar o telefone para informar alguém sobre as novidades – mas um policial disse a ele: “Não podemos falar ao telefone agora, ok?”

Britt respondeu: “Meu pai está sentado bem ali.” O policial então disse que ele ainda não poderia estar no dispositivo e Britt obedeceu.

Não está claro se Britt quis dizer que Andy estava no local – um porta-voz do KCPD nos disse na quarta-feira que eles não sabiam se o treinador principal do KC estava lá.

Enquanto Britt e os policiais continuavam esperando a chegada dos médicos, o treinador de futebol podia ser ouvido no vídeo perguntando sobre o menino de 5 anos. Ariel Youngque sofreu graves lesões cerebrais no acidente.

“Alguma notícia sobre aquela garotinha?” ele pergunta.

“Não ouvi nada, senhor”, disse o policial.

Momentos depois, Britt apareceu para puxar algo de sua boca e jogá-lo no chão. Ele então cuspiu várias vezes.

Uma ambulância finalmente chegou e Britt entrou nela. Autoridades disseram mais tarde que ele precisou de uma cirurgia de emergência na virilha para o ferimento.

Dias após o acidente, as autoridades disseram em documentos judiciais que Britt tinha uma TAS de 0,113 momentos após o acidente, bem acima do limite legal de 0,08. Eles também disseram que foram capazes de determinar que ele estava indo a 82,6 MPH em uma zona de 65 MPH segundos antes do acidente e atingiu 83,9 MPH no momento do impacto.

britânico, que Perdeu o emprego dele com os Chiefs nos dias seguintes ao acidente, foi finalmente cobrado com crime DWI no caso.

Ei confessar-se culpado à contagem em setembro de 2022 e foi condenado a três anos na prisão dois meses depois.

Na audiência de sentença, Britt disse que sentia muito por suas ações … dizendo ao tribunal: “Toda vez que vejo minha filha, penso em Ariel e em como minha decisão a afetou profundamente e a sua família.”