Vídeo de invasão de casa da Roccstar mostra homem com machado, detido sob a mira de uma arma

Aluno de “Love & Hip Hop: Hollywood” Estrela do rock frustrou um suposto intruso, e TMZ Hip-Hop obteve um vídeo mostrando como o incidente alarmante aconteceu.

Imagens de segurança da noite de segunda-feira mostram o suspeito chegando à porta da frente do Roccstar enquanto arrastava um machado e pulava dentro de veículos de luxo destrancados na garagem.

Nós quebrou a história OG … Roccstar estava dormindo às 5 da manhã quando um alarme o levou a sair e, como mostra o vídeo … ele acabou ficando cara a cara com seu visitante indesejado. Roccstar estava armado, e como vocês podem ver… ele derrubou o suspeito no chão sob a mira de uma arma!!!

Falamos com Roccstar agora que a pressão arterial dele baixou… e ele nos deu um relato vívido do encontro.

Ele diz que está grato por sua família estar segura – seus dois filhos estavam em casa – e surpreso com a moderação que ele foi capaz de mostrar enquanto detinha o cara até que os policiais chegassem.

De acordo com a Roccstar, ele acordou na segunda-feira de manhã com 11 alertas de segurança em seu telefone e imagens do cara rondando seu quintal.