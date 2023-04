Vídeo do Bellator 293: Luke Trainer prega a proposta de casamento após marcar uma vitória por finalização sobre Sullivan Cauley

Luke Trainer ganhou tudo na noite de sexta-feira.

O meio-pesado inglês venceu primeiro no Bellator 293 ao finalizar o invicto Sullivan Cauley e depois da vitória propôs à namorada que fechasse a entrevista pós-luta.

Assista à vitória e proposta do treinador abaixo.

Foi Trainer quem parecia a perspectiva sensacionalista no início da luta, enquanto superava Cauley antes de rapidamente pegar suas costas. Cauley se viu cercado pelo agressivo Trainer, que mirou no pescoço e garantiu um mata-leão apertado para forçar o tapinha aos 2:58 do primeiro round.

Foi a segunda vitória seguida de Trainer, que agora está 4 a 1 dentro da jaula do Bellator. Cauley perde pela primeira vez em seis lutas profissionais.

Depois de ser entrevistado pelo “Big” John McCarthy, Trainer pediu que a namorada entrasse no jaula e ele procedeu com um pedido de casamento.

“Menina, eu te amo tanto”, disse Trainer. “Você é tudo para mim. Mal posso esperar para colocar bebês dentro de você. Você me daria a honra de ser minha esposa?

Claro, ela disse que sim.