Vídeo do Bellator 294: Sergey Bilostenniy é desclassificado após machucar Tyrell Fortune com golpes ilegais

Tyrell Fortune empatou com o maior número de vitórias na história dos pesos pesados ​​do Bellator na noite de sexta-feira, mas provavelmente não da maneira que ele esperava.

Fortune venceu por desqualificação na eliminatória do Bellator 294, após sofrer um turbilhão de golpes ilegais na nuca do estreante Sergey Bilostenniy. A sequência ofensiva começou no final do primeiro round, quando Bilostenniy derrubou Fortune no chão com uma cotovelada brutal em sua cabeça enquanto Fortune trabalhava para uma queda em uma perna. A partir daí, Bilostenniy descarregou uma série implacável de socos e cotoveladas na nuca de Fortune antes que o árbitro Chris West misericordiosamente interrompesse a disputa.

Fortune ficou no tatame por vários minutos após a paralisação.

Assista a sequência inteira abaixo, começando em torno da marca de 51:15.

O horário oficial da paralisação foi às 3h26 do primeiro round.

Fortune (13-3, 1 NC) já venceu 13 de suas 17 lutas sob o guarda-chuva do Bellator.

Bilostenniy (10-3) quebra uma seqüência de cinco vitórias consecutivas com a derrota por desqualificação.

Confira os resultados completos do Bellator 294 aqui.