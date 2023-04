No dia da mídia do UFC 287, os lutadores do evento de sábado responderão a perguntas da mídia na quarta-feira. O vídeo está previsto para começar às 10h30 ET.

O cronograma provisório é o seguinte:

10h30 ET: Adrian Yanez

10h45: Christian Rodriguez

11h15: Santiago Ponzinibbio

11h30: Israel Adesanya

12h: Jorge Masvidal

12h45: Kelvin Gastelum

13h15: Alex Pereira

13h45: Kevin Holland

14h: Chris Curtis

14h15: Raul Rosas Jr.

14h30: Gilbert Burns

15h15: Rob Font