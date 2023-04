Vídeo do UFC 287: Israel Adesanya e Alex Pereira se respeitam nos bastidores após nocaute brutal

Israel Adesanya e Alex Pereira completaram mais um capítulo em seu legado compartilhado no sábado e depois foi tudo respeito.

Logo após a luta principal do UFC 287, que viu Israel Adesanya recuperar o título dos médios com um nocaute no segundo round sobre seu rival de longa data, os dois se encontraram nos bastidores e trocaram algumas palavras gentis.

Veja o vídeo do encontro abaixo.

“Você é um grande campeão”, disse Adesanya a Pereira, ecoando os sentimentos que ele expressou em seu discurso de vitória pós-luta. “Para sempre, não importa o que digam, você sempre é um campeão. Eu sempre vou te respeitar.”

Pereira retribuiu o respeito e então ele e Adesanya se abraçaram.

A atração principal de sábado marcou o quarto encontro de esportes de combate entre Adesanya e Pereira, com Pereira derrotando Adesanya duas vezes em seus dias pré-UFC, quando ambos eram estrelas no mundo do kickboxing. Pereira lutou pelo título contra Adesanya no UFC 281, onde entregou a Adesanya sua primeira derrota até 185 libras com um nocaute no quinto round.

Adesanya agora vinga essa derrota, tornando-o bicampeão dos médios e melhorando seu recorde para 8-1 em lutas pelo título do UFC até 185 libras. Ainda não se sabe se o UFC considera adequado reservar uma trilogia de MMA para Adesanya e Pereira.