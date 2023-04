Vídeo do UFC 287: Joe Pyfer nocauteia Gerald Meerschaert e nocauteia no primeiro round

Joe Pyfer está fazendo ondas em 185 libras.

Sua última vítima é o veterano dos médios Gerald Meerschaert (35-16), que ele eliminou em uma rodada no sábado no UFC 287 em Miami. Pyfer (11-2) precisou de pouco mais de três minutos para se conectar com uma série de socos que fizeram Meerschaert rolar no tatame até a luta ser encerrada.

Veja abaixo o impressionante nocaute de Pyfer.

Desde o início, Pyfer trabalhou para preparar seus tiros de força e começou a esquentar dois minutos de luta. Um Meerschaert em retirada foi cortado por um gancho de esquerda que o machucou visivelmente e Pyfer imediatamente aproveitou a oportunidade. Vários tiros fortes se seguiram, enviando Meerschaert para a tela. O árbitro Marc Goddard deu a Meerschaert bastante tempo para responder, mas Meerschaert só pôde encobrir e esperar para ser salvo do ataque.

O horário oficial da paralisação foi às 3h15 do primeiro round.

Pyfer está agora com 2-0 no UFC desde que foi contratado da Contender Series, com ambas as vitórias por nocaute no primeiro round.

Para Meerschaert, esta é apenas sua segunda derrota nas últimas seis partidas e sua primeira derrota por nocaute desde que foi derrotado por Khamzat Chimaev em setembro de 2020.