Vídeo do UFC 287: Steve Garcia cai e derruba Shayilan Nuerdanbieke com tiros no corpo

Steve Garcia estava em má forma depois de provar o poder de Shayilan Nuerdanbieke, mas se recuperou para finalizar no segundo round.

Garcia balançou Nuerdanbieke com uma série de socos antes de selar o acordo com um chute e soco no corpo, que derrubou o lutador chinês 36 segundos no segundo frame da preliminar do UFC 287.

Confira abaixo o acabamento.

A lembrança de Garcia do primeiro assalto seria compreensivelmente nebulosa depois que seu chute frontal convidou Nuerdanbieke a usar sua arma preferida, um overhand de direita que o mandou para a lona. Mais tiros prejudiciais seguiram-se de Nuerdanbieke na primeira posição, levando Garcia a tentar escapar. Para sua sorte, o ritmo frenético da ação inicial deixou Nuerdanbieke vulnerável a seu contra-ataque agressivo, e uma combinação no final da rodada pareceu marcar pontos.

O segundo frame tinha apenas começado quando o boxe de Garcia rendeu dividendos. Foi sua segunda vitória consecutiva após uma goleada sobre o jovem fenômeno Chase Hooper em sua partida anterior, enquanto Nuerdanbieke voltou à estaca zero após uma vitória rápida sobre Darrick Minner desencadear um escândalo de apostas que ameaçou a própria fundação do esporte.