Vídeo do UFC Kansas City: Brandon Royval nocauteia Matheus Nicolau por nocaute rápido

Brandon Royval quer sua chance de ouro no UFC – e depois de sua performance no UFC Kansas City, ele pode conseguir.

Royval enfrentou Matheus Nicolau para a alegria de um torcedor hardcore durante o card preliminar do evento de sábado, no T-Mobile Center. Após um processo inicial de avaliação, Royval desferiu uma joelhada absolutamente brutal no meio que machucou gravemente Nicolau, o que levou Royval a cheirar sangue e desferir uma enxurrada de cotoveladas e socos feios antes que o árbitro interviesse para encerrar às 2:09 de a rodada de abertura.

Confira o vídeo da obra de Royval no vídeo abaixo.

Após a vitória, Royval lançou um pouco de sombra na comunidade de apostadores que o tinha em um azarão bastante considerável, antes de enviar uma mensagem aos dois homens para derrotá-lo dentro do octógono no campeão peso mosca Brandon Moreno e Alexandre Pantoja que ele está pronto para enfrentar o vencedor de sua próxima luta pelo título no UFC 290 em julho.

A seqüência de seis vitórias consecutivas de Nicolau chega ao fim, com seu recorde no UFC caindo para 7-2 no geral.