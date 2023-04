Vídeo do UFC Kansas City: Edson Barboza nocauteia Billy Quarantillo com nocaute brutal no joelho

Edson Barboza acrescentou mais um destaque a uma carreira repleta de eles ao derrotar Billy Quarantillo no primeiro round da luta co-principal do UFC Kansas City.

Considerado um dos strikers mais brutais e criativos da história do UFC, Barboza lançou a joelhada no meio ao mesmo tempo em que Quarantillo cometeu um erro crucial ao abaixar a cabeça em busca de uma queda. O joelho caiu nivelado e Quarantilly bateu de cara na tela enquanto o árbitro corria para interromper a luta com o final chegando aos 2:37 do primeiro round.

Foi mais uma finalização de cair o queixo para Barboza, que tem nove nocautes em seu currículo no UFC com esta última vitória.

“Eu treino exatamente esse movimento por oito semanas”, disse Barboza sobre a finalização. “Por favor, [I want to fight] alguém na minha frente no ranking. Edson Barboza ainda está vivo. Estou na melhor forma da minha vida e prometo que a próxima será muito, muito melhor.”

Com chutes rápidos e mãos poderosas, Barboza buscava dar o tom desde cedo, enquanto Quarantillo sabiamente tentava encurtar a distância e fazer o brasileiro pensar no wrestling.

Barboza conseguiu ficar longe de Quarantillo enquanto o acertava com alguns chutes nas pernas que causaram um impacto imediato. Implacável, Quarantillo continuou avançando e acertou Barboza com um chute forte que mostrou que ele também não era desleixado.

Enquanto Quarantillo pressionava a ação, ele forçou Barboza a voltar para a jaula ao lançar uma combinação de socos antes de buscar a queda. Barboza fez pagar com a joelhada que acertou direto no alvo e colocou Quarantillo no chão e desmaiado na lona.

Foi uma atuação verdadeiramente impressionante de Barboza, que sofreu muitos altos e baixos nos últimos anos, mas continua sendo um programa imperdível da televisão toda vez que põe os pés na jaula.