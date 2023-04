Vídeo do UFC Vegas 71: Bobby Green x Jared Gordon termina sem resultado após nocaute brutal

A luta entre Bobby Green e Jared Gordon foi declarada sem competição no UFC Vegas 71 depois que um choque acidental de cabeças levou a um nocaute brutal no primeiro round.

A sequência começou quando Green lançou um looping com a mão esquerda com Gordon abaixando a cabeça para contra-atacar com um soco de sua autoria. A cabeça de Green pousou diretamente ao lado da orelha e da têmpora de Gordon, o que o fez cair na tela.

Sem perceber que uma cabeçada causou o knockdown, Green seguiu com uma enxurrada de punhos de martelo que acabou finalizando Gordon, com a paralisação chegando aos 4:35 do primeiro round.

Não demorou muito, porém, para que os replays mostrassem que foi a cabeçada de Green que iniciou a sequência final da luta.

A Comissão Atlética de Nevada junto com o árbitro Keith Peterson revisou a filmagem e determinou que foi um choque acidental de cabeças, então a chamada original para um nocaute foi anulada, com a luta declarada sem competição.

Foi um final decepcionante para o que começou como uma grande luta entre pesos leves veteranos, com Green e Gordon acertando alguns golpes pesados ​​no primeiro round.

Antes que qualquer um deles pudesse realmente causar muito dano, a cabeçada acabou com a noite de Gordon e a decisão certa foi feita para o no contest como a decisão.

Sempre há uma chance de esses dois voltarem no futuro, mas nenhum dos dois sairá de Las Vegas com uma vitória ou derrota após a infeliz conclusão da noite de sábado.