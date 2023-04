Vídeo do UFC Vegas 72: ‘Russian Ronda’ Irina Alekseeva consegue vitória rápida no joelho, celebração ‘Billionaire Strut’

Irina Alekseeva impressionou em sua primeira aparição no octógono no sábado à noite no UFC Vegas 72.

A peso-galo de 32 anos, que perdeu peso por 1,8 quilo na sexta-feira, superou Stephanie Egger na parte preliminar do show no UFC APEX com uma vitória por finalização em pouco menos de três minutos.

Egger, 3-3 no UFC indo para a luta desta noite, estava segurando Alekseeva nas costas quando a russa tentou uma chave de joelho, forçando Egger a desistir logo depois, na marca de 2:11.

Assista ao final abaixo.

Alekseeva, ex-veterana do Bellator apelidada de “Russian Ronda” em homenagem à ex-estrela do UFC Ronda Rousey, está agora 5-1 no MMA com duas vitórias por finalização. Egger, que já lutou pelo RIZIN e venceu Reina Miura antes de ingressar no UFC em 2020, caiu para 8-4 como profissional.