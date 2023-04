Vídeo do UFC Vegas 72: substituto tardio Marcus McGhee finaliza Journey Newson no segundo round

Marcus McGhee substituiu Brian Kelleher com três dias de antecedência no UFC Vegas 72 na noite deste sábado, enfrentando Journey Newson no peso catch de 140 libras no UFC APEX em Las Vegas, e aproveitou ao máximo a oportunidade.

Veterano com apenas sete lutas profissionais antes de sua estreia no octógono, McGhee machucou Newson com a mão esquerda no segundo round, derrubando o veterano de 14 lutas e imediatamente pegou suas costas, acertando o mata-leão para garantir a finalização.

Assista ao final abaixo.

McGhee agora detém um recorde de MMA de 7-1, garantindo a primeira vitória por finalização de sua carreira depois de nocautear seu oponente em todas as vitórias anteriores. Newson caiu para 1-4 com um no-contest sob a bandeira do UFC.