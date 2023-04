Vídeo feliz de Gisele Bündchen prova que ela e Tom Brady são almas gêmeas

Gisele Bündchen foi ao Instagram no domingo para compartilhar um vídeo dela parecendo mais feliz do que nunca enquanto andava de bicicleta. Ela escreveu uma bela legenda que aparentemente sugere que finalmente está começando a superar seu divórcio com o aposentado. NFL quarterback Tom Brady.

Bundchen, 42 anos, aprecia todos os pequenos momentos da vida, especialmente porque, como ela diz, nada é permanente.

“Todos nós temos nossa cota de provações”, escreveu Bundchen. “Cada risada, cada queda, cada experiência, as boas e as ruins, tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajude a crescer.

“Nada é permanente. Então vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins. Todo dia é um presente!”

A ironia por trás de sua postagem é que é estranhamente semelhante a um vídeo que Brady compartilhou no ano passado, provando que eles são extremamente semelhantes e talvez até almas gêmeas.

O passeio de bicicleta de Tom Brady

Durante o tempo em que Brady se aposentou, ele parecia estar com um humor semelhante ao que Bundchen está experimentando atualmente e expressou-se da mesma maneira.

Brady, 45, foi andar de bicicleta Cidade de Nova York e disse que foi a “melhor manhã de todas”.

Bündchen, por sua vez, disse que estava “um lindo dia” enquanto ela passeava em um cruzeiro na praia.

Ela recentemente se abriu para feira de vaidade sobre seu divórcio e muitos acreditavam que um reencontro com Brady ainda era possível.