Vídeo: Gabriel Silva, filho de Anderson Silva, vence em estreia no boxe profissional

Gabriel Silva, filho do futuro Hall da Fama do UFC Anderson Silva, venceu por decisão em sua estreia no boxe profissional na noite de sexta-feira na Califórnia.

O jovem de 25 anos conheceu Angelo Thompson em uma luta de quatro rounds de 160 libras no Hollywood Fight Nights, que aconteceu no Commerce Casino em Commerce, Califórnia. Os juízes marcaram a luta 39-36, 38-37 e 39 -36 a favor de Silva.

Thompson caiu para 0-7 como boxeador profissional com a derrota.

Gabriel Silva competia pela primeira vez desde a derrota por nocaute em uma luta de kickboxing em novembro de 2021. Anderson Silva esteve no córner do filho na noite desta sexta-feira e parecia satisfeito com o que viu do filho.

“Estou muito feliz”, disse Anderson, que completou 48 anos na sexta-feira. “Gabriel tem um bom time, bom treinador. Estou tão feliz porque Gabriel está fazendo o seu melhor por LA. Isso é para todos aqui que vêm nos assistir.”