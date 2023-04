Vídeo Gamebred Boxing 4: Joe Riggs sofre uma grave lesão no tornozelo, levando à derrota por nocaute para Markus Perez

Joe Riggs teve uma noite difícil no Gamebred Boxing 4 depois de sofrer uma lesão no tornozelo que levou a um nocaute do também veterano do UFC Markus Perez.

Foi uma batalha de ida e volta nas duas primeiras rodadas, com Riggs se segurando depois de aceitar o confronto em cima da hora. Infelizmente, Riggs torceu o tornozelo durante uma troca na terceira rodada e ele realmente se virou para ir embora com a equipe de comentários acreditando que talvez ele tivesse perdido seu porta-voz.

Em vez disso, Riggs se virou novamente com o árbitro Dave Smith permitindo que a ação continuasse.

Alguns segundos depois, Perez desferiu uma combinação de socos, incluindo um gancho de esquerda seguido por um de direita atrás dele que derrubou Riggs com o árbitro iniciando a contagem de 10. Enquanto a contagem continuava, Riggs disse ao árbitro que seu tornozelo estava machucado enquanto ele lutava para se levantar, o que levou à paralisação.

O fim veio em 1:19 na terceira rodada.

Riggs permaneceu no ringue enquanto seus treinadores tiravam os sapatos para cuidar do tornozelo machucado, enquanto Perez comemorava a vitória mesmo em circunstâncias nada favoráveis. Perez também teve algumas palavras para o ex-sparring Jake Paul, que ele alega ainda lhe deve dinheiro depois que ele foi contratado como parceiro de treinamento pago durante um campo de treinamento para ajudar o influenciador social que virou boxeador a se preparar para uma luta.

“Não é assim que quero vencer a luta, mas uma vitória é uma vitória”, disse Perez. “Essa vitória é importante, por isso estou tão feliz. Estou tão triste pelo meu adversário. Para minha próxima luta, Paul Daley, estou aqui.

“Jake Paul paga meu dinheiro, vadia. Eu chuto sua bunda e você não me paga. Se você não quer me pagar, lute comigo.”