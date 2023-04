Vídeo: Israel Adesanya destrói Alex Pereira em edição épica inspirada em ‘Frozen’

A incrível celebração do UFC 287 de Israel Adesanya ficou ainda melhor.

Graças ao talentoso editor de vídeo Ray Rod, o memorável momento do evento principal de Adesanya no evento principal pay-per-view do último sábado recebeu uma impressionante camada de tinta no tema do grande sucesso da Disney Congeladas.

Assista ao vídeo de Ray Rod abaixo.

Antes de seu primeiro encontro no UFC 281, Adesanya se gabou de que deixaria sua ex-rival de kickboxing “congelada como Elsa”, uma referência a um dos personagens principais de Congeladas que Adesanya iria repetir em várias ocasiões. Pereira nocauteou Adesanya em sua primeira luta no UFC, mas “The Last Stylebender” retribuiu o favor em sua revanche imediata no UFC 287.

Na edição, Adesanya dá um soco no Pereira caído que imediatamente transforma seu corpo em gelo. Sua provocação de arco e flecha se transforma em um verdadeiro disparo de flechas que deixa Pereira em pedaços. O clipe termina com uma reviravolta bem-humorada quando Adesanya então se curva para Congeladas boneco de neve Olaf (no lugar do técnico de Adesanya, Eugene Bareman).

Adesanya compartilhou o vídeo em suas plataformas de mídia social, comentando: “A vida é apenas um grande desenho animado. Eu sou o personagem principal.”