Vídeo: Jake e Logan Paul zombam de briga de rua de Nate Diaz com vídeo de ‘autodefesa’

Jake Paul não perderia a chance de atirar em Nate Diaz.

Os dois estão programados para boxear um ao outro em 5 de agosto, mas Diaz já está de volta às manchetes, pois não se envolveu em uma, mas em duas altercações na noite de sexta-feira em um evento de boxe Misfits em Nova Orleans. Diaz jogou uma garrafa de água no reality show Chase DeMoor durante o evento e depois sufocou um homem inconsciente em uma briga de rua.

Paul, ao lado de seu irmão WWE Superstar Logan Paul, postou um vídeo no sábado esclarecendo a situação e explicando de brincadeira como sobreviver a um desentendimento com Diaz.

“Hoje, vamos ensinar a vocês o que fazer se virem um sem-teto de Stockton tentando vir até vocês no meio das ruas”, diz Jake. “Agora, se você se parece com um irmão Paul, mantenha os olhos abertos porque as ruas estão quentes.”

Assista ao vídeo abaixo.

No clipe, Jake interpreta o papel de Diaz – incluindo uma imitação trêmula do ex-astro do UFC – enquanto Logan trabalha para se defender de um estrangulamento, utilizando um snorkel para ficar consciente antes de escapar da situação.

Jake Paul parece se recuperar de uma derrota recente para Tommy Fury quando luta contra Diaz no American Airlines Center em Dallas em 5 de agosto.