Vídeo Kingpyn: AnEsonGib vence revanche com Austin McBroom devido a paralisação estranha

A revanche entre AnEsonGib e Austin McBroom começou bastante disputada, mas as coisas mudaram no terceiro round e a luta terminou de forma bizarra.

A vingança estava em mente para McBroom depois que ele foi dominado por Gib em seu primeiro encontro, e o primeiro parecia totalmente focado em sua caminhada até o ringue.

McBroom saiu parecendo muito mais paciente e equilibrado do que no primeiro encontro. Gib não foi capaz de escapar muito de seu grande ataque no início, já que McBroom mostrou um movimento defensivo muito melhor. Gib acertou uma bela esquerda no final da primeira, mas foi um começo muito competitivo.

McBroom, de 33 anos, continuou sua estratégia medida no segundo, mas tornou-se agressivo em alguns pontos. Gib acertou um big body shot e McBroom respondeu com uma rajada que feriu seu oponente no final do segundo. A ação aumentou no terceiro quando Gib virou a maré, acertando uma rajada e um grande tiro no corpo que feriu gravemente McBroom.

McBroom parecia estar ferido, e o árbitro começou sua contagem e McBroom não conseguiu responder, levando a uma paralisação por nocaute técnico para Gib, que melhorou para 2-0 na série.

Confira abaixo o vídeo da paralisação.

O horário oficial da paralisação foi às 2h15 do terceiro round. Segundo a transmissão, o corner de McBroom disse que o lutador quebrou o tornozelo. Gib seguirá em frente no torneio após mais uma vitória, e o próximo evento acontecerá no dia 3 de junho em Dublin.

Obtenha os resultados completos do Kingpyn Boxing abaixo.

AnEsonGib def. Austin McBroom por TKO – Round 3, 2:15

Whindersson Nunes vs. Filipek por nocaute técnico – Rodada 2, 1:59 | Assista aos destaques

Blueface def. Ed Matthews por TKO – Rodada 4, 1:59 | Assista aos destaques

Elle Brooke derrotou. Sra. Danielka por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46)

Jarvis def. Tom Zanetti por nocaute técnico (interrupção de escanteio) – Round 3, 1:45

Jully Poca def. Danielle Helmsley por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45)

Rei Kenny def. My Mate Nate por TKO – Round 2, 0:32

6ar6ie6 def. Whitney Johns por decisão unânime (50-45, 50-44, 50-44)

Emily Brooke derrotou. Amber O’Donnell por decisão unânime (49-46, 49-46, 50-45)