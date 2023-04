Vídeo: Logan Paul ‘acidentalmente’ acerta respingos insanos de sapo voador em KSI na WrestleMania 39

Logan Paul estava de volta na WrestleMania 39, mas seus planos saíram pela culatra depois de “acidentalmente” acertar um sapo na mesa de anúncios em seu parceiro de negócios KSI durante uma luta com Seth Rollins.

Desde que chegou à WWE, Paul foi aplaudido pelo tremendo atletismo que demonstrou enquanto ainda aprendia a ser um lutador profissional. No sábado, Paul caminhou até o ringue ao lado de uma pessoa misteriosa vestida com uma roupa de bebida Prime Energy.

Era seguro dizer que não era apenas uma pessoa aleatória naquela roupa, no entanto, como colega estrela da mídia social que virou boxeador, KSI acabou se revelando enquanto ajudava Paul durante a luta. Infelizmente, uma tentativa de KSI de tirar uma selfie acabou com Rollins puxando-o para a mesa no momento em que Paul se lançou da corda bamba e caiu sobre seu ex-oponente que se tornou amigo e parceiro de negócios.

Paul conseguiu mais do que alguns teatros voadores desde que fechou um acordo para se juntar à lista da WWE e este foi apenas o mais recente que deixou a multidão no estádio SoFi em Los Angeles de pé.

Alguns momentos depois que o respingo caiu, Paul se recuperou e tentou virar o jogo contra Rollins mais uma vez com outro salto da corda superior, mas desta vez ele foi recebido com um chute seguido por um “batida de freio”.

Isso encerrou a noite de Paul com Rollins obtendo a vitória, enquanto KSI permaneceu deitado após o grande respingo que o colocou na mesa.

Apesar de ainda ser um novato no wrestling profissional, Paul continua a impressionar com todas as aparições que faz na WWE e é difícil imaginar que ele não voltará mais cedo ou mais tarde, especialmente depois de uma vaga na WrestleMania 39.