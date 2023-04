Vídeo: Luke Rockhold, de brincadeira, coloca Mike Perry no estrangulamento após encarar BKFC 41

Luke Rockhold só vai bater de frente com Mike Perry no BKFC 41, mas o ex-campeão dos médios do UFC voltou às suas raízes no MMA – mesmo que apenas por um momento – depois de uma encarada na quinta-feira.

Antes do evento principal de 185 libras, Rockhold e Perry se enfrentaram após a coletiva de imprensa pré-luta. Embora as coisas tenham ficado um pouco complicadas enquanto os lutadores disputavam a posição durante o staredown, nada saiu do controle.

Perry até se ofereceu para deixar Rockhold manter seu título de “platina” que ele usou durante a coletiva de imprensa.

Assim que o confronto terminou, Perry se virou para ir embora e Rockhold rapidamente o agarrou em um mata-leão – tudo em boa diversão – antes de soltá-lo enquanto sorria para o duas vezes veterano do BKFC.

Enquanto Perry tem duas vitórias durante sua carreira sem luvas, incluindo uma vitória sobre a estrela do Bellator Michael “Venom” Page, esta será a primeira incursão de Rockhold no esporte depois de garantir sua dispensa do UFC.

Ambos os lutadores prometeram um nocaute com Rockhold divulgando seu tamanho e vantagem de poder, enquanto Perry se apoiando em durabilidade e experiência.

No evento co-principal, o ex-campeão dos leves do UFC Eddie Alvarez também faz sua estreia na luta contra Chad Mendes, que atualmente ostenta um cartel de 1-0 no BKFC.

Talvez o confronto mais tenso tenha ocorrido entre a campeã peso mosca do BKFC, Christine Ferea, e a veterana do UFC e Bellator, Bec Rawlings. Enquanto Rawlings permaneceu estóico durante o confronto, Ferea continuou gritando na cara dela até que os lutadores finalmente se separaram.

Haverá um confronto final na sexta-feira durante a pesagem oficial com o BKFC 41 agendado para a noite de sábado, com o card principal começando às 21h ET do Colorado.