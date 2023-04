Vídeo: Mike Perry e Luke Rockhold deixam Chael Sonnen nervoso com primeiro confronto pelo BKFC 41

Mike Perry e Luke Rockhold assustaram Chael Sonnen em seu primeiro confronto.

Os dois veteranos do MMA estão programados para enfrentar o BKFC 41 em 29 de abril em uma luta que serve como a estreia de Rockhold no boxe após sua separação do UFC.

Perry e Rockhold trocaram farpas na conferência de imprensa pré-luta de terça-feira em Las Vegas ao lado de outros veteranos do UFC Eddie Alvarez, Chad Mendes, Ben Rothwell e muito mais. Sonnen não apenas serviu como moderador do evento, mas também desempenhou o papel de Dana White como o orquestrador dos olhares pós-impressão, tendo que separar nervosamente Perry e Rockhold tensos enquanto implorava para que evitassem atividades extracurriculares.

“Por favor, não, é minha primeira vez!” Sonnen disse, com um sorriso inquieto no rosto. “É a minha primeira vez!”

Confira os confrontos do BKFC 41 no vídeo acima. (Staredowns começam por volta de 53:14.)

O BKFC 41 acontece no 1STBANK Center em Broomfield, Colorado.

Um card de luta atualizado do BKFC 41 pode ser visto abaixo.