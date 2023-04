Vídeo: Mike Perry e Luke Rockhold têm confronto final intenso na pesagem do BKFC 41

Mike Perry e Luke Rockhold superaram o obstáculo final antes de sua partida de rancor no BKFC 41.

Os dois veteranos do UFC bateram o peso com sucesso em sua competição de 185 libras na sexta-feira. O ex-campeão dos médios do UFC, Rockhold, pesou 185,4 libras em sua estreia no boxe sem luvas, enquanto Perry ficou apenas um pouco mais leve, com 184,2 libras.

Rockhold e Perry também se enfrentaram pela última vez, que pode ser assistido acima. A dupla lutou brevemente antes de ficar cara a cara e se esbarrar levemente.

“Você gostou disso, não é Mike?” Rockhold disse com um sorriso.

Perry então rugiu mais algumas vezes apenas para receber outro leve empurrão de Rockhold em resposta enquanto os dois veteranos do UFC saíam do palco.

O BKFC 41 acontece sábado no 1stBank Center em Broomfield, Colorado. O card principal vai ao ar ao vivo no pay-per-view da FITE TV e começa às 21h ET.

O ex-campeão dos leves do UFC, Eddie Alvarez, e o três vezes desafiante ao título do UFC, Chad Mendes, também bateram o peso em sua disputa conjunta. Alvarez pesava 165 libras em sua estreia promocional, enquanto Mendes pesava 166 libras.

Os resultados completos da pesagem do BKFC 41 podem ser vistos aqui.