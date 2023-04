Vídeo: Nate Diaz desencadeia confusão após jogar garrafa de água em estrela de reality show

Nate Diaz e garrafas de água continuam a ser a combinação perfeita.

A ex-estrela do UFC quase iniciou uma luta corpo a corpo na noite de sexta-feira no Misfits Boxing 6 depois de jogar uma garrafa de água no reality show Chase DeMoor.

Assista ao vídeo da troca abaixo.

Diaz estava sentado ao lado do ringue para assistir seu companheiro de equipe de longa data Chris Avila marcar uma decisão unânime unilateral sobre Paul Bamba no evento co-principal da noite. O locutor Todd Grisham, jogada a jogada, anunciou mais tarde na transmissão que Diaz foi removido do prédio.

Diaz não é estranho em jogar garrafas de água, é claro. O nativo de Stockton deu início a uma cena selvagem ao jogar garrafas de água em Conor McGregor na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 202 antes de sua revanche de grande sucesso. Em um incidente semelhante, Diaz iniciou uma escaramuça nos bastidores em outubro entre sua equipe e os membros da equipe de Jake Paul antes da luta de Paul contra Anderson Silva. Diaz agora está definido para lutar contra Paul em 5 de agosto em Dallas.

Para DeMoor, foi a segunda situação bizarra da noite, como a estrela da série da Netflix Quente demais para manusear e Combinação perfeita foi desqualificado de sua própria luta de card preliminar contra Stevie Knight poucas horas antes, após descarregar uma enxurrada de socos na cabeça de seu adversário já nocauteado, o que iniciou uma briga dentro do ringue entre as duas equipes.

Confira os resultados completos do Misfits Boxing 6 aqui.