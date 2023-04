Vídeo: Nate Diaz sufoca homem inconsciente durante briga de rua; Conor McGregor reage

Nate Diaz teve uma noite e tanto no Misfits Boxing 6.

Depois de começar uma briga com o astro de reality show Chase DeMoor jogando uma garrafa de água nele durante o evento, Diaz encerrou a noite de outra pessoa de forma rápida e fria na rua após o evento em Nova Orleans.

No vídeo abaixo, o homem caminha até Diaz, que dá um estrangulamento, o acerta com uma joelhada e o joga no chão após colocá-lo para dormir.

Diaz estava na cidade porque seu companheiro de equipe Chris Avila estava competindo no evento. Ávila obteve facilmente uma vitória por decisão unânime sobre Paul Bamba.

Conor McGregor tinha isso a dizer sobre o incidente.

Hahaha Nate em um alvoroço esta noite! Vamos Nate! hahaha — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 de abril de 2023

Joelhinho lindo no corpo hahahaa — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 de abril de 2023

O presidente do UFC, Dana White, também assistiu ao vídeo.

Diaz é esperado para fazer sua estréia no boxe profissional contra Jake Paul em 6 de agosto em Dallas. Será sua primeira grande luta desde sua saída do UFC como agente livre. Ele derrotou Tony Ferguson em sua última passagem pelo octógono no UFC 279 com uma guilhotina em setembro passado.