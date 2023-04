Vídeo: O ex-lutador da WWE John Morrison chama KSI depois de nocautear brutalmente Harley Morenstein no Creator Clash 2

Uma ex-estrela da WWE e atual lutador profissional deixou sua marca no círculo quadrado do boxe na noite de sábado.

John Morrison, um artista esportivo de longa data que teve várias passagens pela WWE ao longo dos anos, competiu em uma luta de boxe no Creator Clash 2 na Amalie Arena em Tampa, Flórida. Depois de dominar o oponente Harley Morenstein durante as duas primeiras rodadas, que incluíram nocaute Morenstein para baixo e através das cordas na estrofe de abertura, Morrison derrubou Morenstein com uma grande mão direita para marcar o nocaute no terceiro.

Confira abaixo o vídeo da finalização.

Após a vitória por nocaute, Morrison foi questionado sobre quem ele queria chamar em seguida – com as opções aparentemente sendo Jake Paul, atual superastro da WWE e boxeador influenciador Logan Paul, ou KSI. Morrison foi com o último.

“Quando estou pensando em quem chamar, Jake? Logan? Não, Jake foi derrotado, Logan foi derrotado por KSI, e é por isso que vou colocar KSI em ação agora”, disse Morrison.

