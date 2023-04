Vídeo: orelha de couve-flor explodida de lutador leva a paralisação por nocaute técnico

José Peñaloza chegou em sua luta no UWC 43 com uma impressionante orelha de couve-flor. Mas não foi o suficiente para aguentar o castigo que levou de Dorian Ramos, levando a uma cena medonha na luta peso-pena.

A orelha direita de Peñaloza estava inchada, o que levou o árbitro a dar uma boa olhada na lesão antes de dar ao lutador outra chance de virar o jogo.

Confira a orelha de couve-flor de Peñaloza abaixo, cortesia de @Grabaka_Hitman.

Uma jogada de ground and pound de Ramos só piorou as coisas para Peñaloza, cuja orelha explodiu. O árbitro foi forçado a intervir para acenar para a luta, dando a Ramos a vitória do título aos 2:57 do segundo round.

Confira a paralisação abaixo, cortesia do UFC Fight Pass.

O veterano do Combate Ramos melhorou seu recorde para 6-1, enquanto Peñaloza caiu para 3-2 no evento principal em Tijuana, Baja, México.