Vídeo: Ryan Garcia revela lesão na costela sofrida antes do nocaute impressionante de Gervonta Davis

“Acertou aquela parte da costela?”

Essa foi a pergunta do treinador Joe Goosen para Ryan Garcia momentos depois que o lutador de 24 anos se ajoelhou depois de absorver um tiro no corpo desagradável de Gervonta Davis em seu confronto em Las Vegas no último sábado à noite.

A filmagem pós-luta revelada como parte do capítulo final da série All-Access da Showtime capturou as consequências imediatas da conclusão da luta.

Replays mostraram Davis acertando um soco rápido no corpo e quase como se fosse uma reação atrasada, Garcia recuou antes de dar uma joelhada no ringue. O árbitro iniciou sua contagem obrigatória de 10 e pareceu por um momento que Garcia iria se levantar.

Em vez disso, Garcia estremeceu de dor e não conseguiu se levantar antes que o árbitro chegasse a 10, o que encerrou a luta com um nocaute técnico no sétimo round.

Depois que seu treinador perguntou se o soco atingiu sua costela, Garcia confirmou que foi isso que aconteceu e Goosen respondeu “Eu sabia”.

“Eu não queria continuar por causa da minha costela”, disse Garcia. “Mas tudo bem. Não quero dar desculpas.”

O tiro no corpo acabou sendo o segundo knockdown na luta depois que Garcia caiu no segundo round graças a um soco forte que absorveu de Davis durante uma troca de tiros rápidos.

Certamente não era o final que Garcia desejava após sofrer a primeira derrota de sua carreira. Posteriormente, Garcia anunciou que estava deixando a divisão de 135 libras com planos de começar a competir em 140 libras no futuro.