Vídeo selvagem mostra luta no estilo WWE fora do Texas Club

Uma briga total estourou do lado de fora de uma boate do Texas em uma cena que parecia um WWE Royal Rumble … e a maior parte foi capturada em vídeo.

Imagens da luta selvagem mostram um grupo de mulheres seminuas brigando em um estacionamento de San Antonio perto do Pivot Social Club. Claro, havia muitos observadores assistindo e gravando a loucura com seus telefones celulares.

O vídeo começou com uma jovem agarrando outra mulher pelos cabelos e jogando-a no chão. Os dois lutaram no asfalto enquanto trocavam socos.