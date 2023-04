Vince McMahon assina contrato como funcionário da WWE

VDesde que McMahon voltou ao WWE depois de assinar um contrato de dois anos para servir como Presidente Executivo e fazer parte do Conselho de Administração.

Espera-se que McMahon apareça em WrestleMania 39 como parte do elenco de estrelas do grande evento da companhia de luta americana.

Como parte do acordo, McMahon ganhará US $ 1,2 milhão por ano além de uma meta de bônus de 175%, estimando o valor da data-alvo de concessão de US$ 4,3 milhões.

“O emprego de McMahon deve, em todos os momentos, ser à vontade, de modo que a WWE ou McMahon possam rescindir seu contrato, e este contrato, com ou sem causa ou razão, a qualquer momento”, diz o acordo.

“No entanto, se McMahon pretende rescindir seu contrato, ele deve fornecer à WWE um aviso por escrito com pelo menos 60 dias de antecedência.”

Embora Vince ainda não tenha assumido o controle criativo de WWEjá que é Triple H quem ocupa esse papel por enquanto, muitos fãs, lutadores e trabalhadores especularam que é uma questão de tempo até que ele volte ao poder.

No entanto, os rumores podem terminar com a venda da empresa, dependendo de quem for o comprador, já que alguns dos potenciais gerentes afirmaram que não querem que Vince continue no comando. Pelo contrário, eles gostariam de receber o retorno de Stephanie McMahon.

McMahon já apareceu nos camarins do evento Monday Night Raw, realizado no dia 6 de março em Boston, onde exibiu seu novo visual com cabelos tingidos e bigode.

A WWE também comentou que o diretor executivo Nick Khan recebeu um aumento de salário de 1,35 milhão de dólares para 1,5 milhãocom o seu bónus anual especial que aumentou de 160 por cento para 175 por cento, enquanto a atribuição anual de ações passou de 3,575 milhões de dólares para 5,37 milhões.