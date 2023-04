Vinicius e sua mensagem para Endrick em nome do Real Madrid: As pessoas já estão esperando por você

atacante do real madrid Vinícius Jrque foi o MVP da partida contra Chelseafalou ao TNT Sports Brasil e deixou algumas palavras para Endrick, que conquistou um título com Palmeiras alguns dias atrás.

O jornalista do TNT Sports Brasil lembrou Endricksobre o Real Madrid: “Esta semana Endrick conquistou um título com Palmeiras e disse que o Real Madrid vai ganhar a Liga dos Campeões e que o Vinicius vai ser o melhor do mundo, o que você acha?”

“Ah, sim. Eu o vi. Gosto muito dele. Estou sempre torcendo e torcendo por ele. Estou muito feliz com o título e com o gol que ele fez na final. As pessoas estão esperando ele chegar agora”, respondeu vinciusque fez um grande jogo contra os Blues.

“Tento estar bem em todos os jogos. Quero estar fisicamente apto para esta importante parte da temporada e quero agradecer ao clube por toda a ajuda que me está a dar.

“Cheguei com 18 anos, já disputei mais de 200 jogos pelo Real Madrid e em cada jogo tento dar o meu melhor”.

Participou do gol de abertura contra o Chelsea

Vinicius participou do primeiro gol do Real Madrid ao receber um bom cruzamento de carnaval e configurar Karim Benzema.