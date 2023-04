Visagio OFERECE EMPREGOS; Envie seu currículo!

A Visagio, empresa que é uma plataforma de transformação e desenvolvimento de negócios com foco principal na formação de talentos, está atrás de novos profissionais no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Desenvolvedor(a) Mobile – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) – Trabalho Remoto;

Estágio – Consultoria – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio – Consultoria – Fortaleza – CE – Estágio;

Estágio – Data Science – Fortaleza – CE – Estágio;

Formados – Consultoria NE – Recife – PE – Efetivo;

Data Science – Fortaleza – CE – Efetivo;

Desenvolvedor(a) RPA -Trabalho Remoto – Efetivo;

Formados – Tecnologia | Automação e Dados Fortaleza

Profissional de Automação e Dados NE – Recife – PE – Estágio.

Mais sobre a Visagio e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Visagio, é válido destacar que, com escritórios localizados em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Londres, Perth, Sydney e Moscou, sua área de atuação se estende a mais de 25 países.

Além disso, é a 2ª melhor empresa para se trabalhar em toda a América Latina e nos últimos 5 anos foi eleita a melhor empresa em desenvolvimento de talentos no Brasil pelo ranking GPTW, reforçando o compromisso de entrega com excelência aos clientes e o propósito de ser uma plataforma extraordinária para que gente boa e do bem realize feitos grandiosos.

Por fim, através de um ambiente de alta atratividade e engajamento com propósito, missão e cultura genuínos, busca gente boa e do bem, com mentalidade de dono, foco no cliente e excelência técnica.

