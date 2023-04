Vitor Belfort x Ronaldo Souza: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting tem atualizações ao vivo round-by-round para a luta de boxe entre os ex-lutadores do UFC e ex-oponentes Vitor Belfort e Ronaldo Souza no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisc., na noite de sábado.

A luta servirá no evento co-principal da Gamebred Boxing 4, que será transmitido no UFC Fight Pass e PPV.com. Confira nossa página de resultados de Jones Jr. x Pettis para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Belfort e Souza lutaram entre si quando estavam competindo pelo UFC, e Souza derrotou Belfort com uma vitória por nocaute técnico no UFC 198 em maio de 2016.

Belfort retorna ao ringue de boxe para sua primeira luta desde que parou Evander Holyfield no primeiro round em um evento Triller em novembro de 2021. O lutador de 46 anos não atua em competições de esportes de combate, pois esta será apenas sua segunda aparição desde sua última luta no UFC quando foi nocauteado por Lyoto Machida no UFC 224 em maio de 2008.

Souza faz sua primeira luta desde que deixou o UFC em 2021. “Jacaré” perdeu quatro lutas consecutivas para encerrar sua carreira no octógono, que incluiu derrotas para Kevin Holland e André Muniz.

Confira o blog ao vivo de Belfort x Souza abaixo.

Rodada 1: Belfort e Souza estão em uma forma absolutamente incrível para esta. Eles tocam as luvas e lá vamos nós. Durante 30 segundos, nenhum soco foi lançado. Mas Souza acerta primeiro com a mão direita. Belfort circula e acerta uma mão esquerda no corpo, seguida de uma direita no queixo. O respeito pela força um do outro certamente é visível, Belfort acerta um grande gancho de esquerda, outro, e Souza acerta de raspão com a mão esquerda. Belfort avança de esquerda, eles trocam, Belfort leva a melhor. 20 segundos finais e poucos socos sendo desferidos, para desgosto da torcida. A esquerda de Belfort procura picar Souza no final. A campainha toca.

MMAFighting marca 10-9 Belfort

Rodada 2: Sem toque de luva desta vez e eles conquistam cerca de 20 segundos. Jacaré acerta uma direita, Belfort responde com uma esquerda afiada, outra esquerda acerta de Belfort e eles fazem uma grande troca. O negócio está pegando agora, Belfort acerta mais uma esquerda, desvia de um soco de Jacaré e eles empatam. Intervalo direto de Souza, que está respirando bem forte agora. Mão direita de Souza no corpo e eles amarram novamente. 45 segundos finais, eles conquistam, mão esquerda de Belfort pousa, empate, separação. Belfort vai para o corpo, eles amarram, Jacaré cai – sem knockdown – e é o segundo round.

MMAFighting marca 10-9, 20-18 no geral para Belfort

Rodada 3: Belfort avança para o terceiro e parece que vai acertar um grande – e acerta. A mão esquerda derruba Jacaré. Ele bate a contagem e eles continuam. Eles fecham e Belfort acerta outra grande esquerda que machuca Jacaré novamente. Eles amarram de volta, sabiamente de Souza, e Belfort quer tirá-lo de lá. Socos fortes de Belfort, Souza empata novamente. Belfort continua avançando, sobra para a esquerda e Jacaré cai novamente. Souza vence a contagem e Belfort volta a dar a primeira tacada. Souza tenta manter o empate, árbitro separa e Belfort acerta outra grande esquerda. Sinos soam. Grande rodada para Belfort.

MMAFighting marca 10-7, 30-25 no geral para Belfort

Rodada 4: Souza precisa de uma reviravolta massiva e rápida. Souza acerta de direita e continua o remate de Souza, que acerta uma direita na separação, outra direita de Jacaré. Belfort acerta com a mão direita e também com a grande esquerda. Curto direto de Souza no clinche, Belfort vai para o corpo com um cruzado, Souza acerta dois socos e começa a virar um pouco o ímpeto. Mão esquerda de Souza, Belfort dispara uma esquerda de sua autoria. Ambos os caras estão respirando pesadamente, mas ainda acertando socos com toda a força. Trocam, Jacaré leva a melhor e toca o sino. Belo retorno de Souza.

MMAFighting marca o round 10-9 para Souza, 39-35 geral para Belfort

5º round: Jacaré sorrindo no canto entre os rounds. Depois de vencer na quarta, Souza volta direto para o clinch e continua acertando os socos certeiros. Vários empates agora, todos separados, Souza erra uma esquerda no contra-ataque. Belfort com um par de mãos esquerdas duras que encontram a marca. Souza dispara um grande uppercut, Belfort se esquiva e acerta. A mão esquerda acerta em Belfort, cruzado de esquerda em Souza. Jacaré acerta uma esquerda sorrateira, Belfort acerta um chute forte e Souza come. Eles se amarram nas cordas e Souza acerta socos curtos em grupos. Belfort tentando encontrar a separação, ele cai, mas Jacaré o amarra de volta e a campainha toca. Souza tendo momentos.

MMAFighting marca o round 10-9 para Souza, 48-45 geral para Belfort

Rodada 6: Souza primeiro se levanta, eles tocam as luvas e se abraçam. Delicioso. Muitos tie-ups e clinches para relatar, mas uma boa troca no meio do ringue cerca de 35 segundos após o início da rodada. Souza acerta um par de mãos direitas, e novamente no clinch. Souza tem Belfort apoiado nas cordas e pousando, mas Belfort acerta uma esquerda enorme, responde Souza. O olho esquerdo de Belfort está uma bagunça sangrenta, mas ele acerta uma enorme mão esquerda, e outra, e Souza está se movendo para trás e inicia o clinch. Os dois lutadores acertam, Souza acerta uma combinação. Eles conquistam, Belfort acerta outra mão esquerda. 25 segundos finais enquanto eles lutam perto das cordas. O árbitro os separa novamente e eles empatam, que é onde termina a luta.

MMAFighting marca o round 10-9, e a luta 58-54 para Belfort

Resultado oficial: Vitor Belfort derrotou. Ronaldo Souza por decisão unânime (58-54, 58-54, 57-55)