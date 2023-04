VITÓRIA: Dinheiro extra no Nubank HOJE (09/04) cai como um PRESENTE para os brasileiros

Grande vitória hoje. A fintech Nubank oferece muitas possibilidades de serviços para o cliente, sendo assim, um empréstimo pessoal, ou seja, a contratação de um dinheiro extra para o seu bolso é mais uma opção para o cliente controlar suas finanças de forma eficiente.

Dinheiro EXTRA HOJE: Saiba como contratar o empréstimo pessoal Nubank

Segundo informações oficiais de hoje do Nubank, as taxas de juros do empréstimo pessoal não são padronizadas.

Isso porque o Nubank personaliza o processo de acordo com o perfil do cliente, conforme as políticas internas de análise de crédito da fintech.

Assim sendo, o cliente pode simular o empréstimo pessoal e receber o dinheiro no aplicativo oficial do Nubank, de forma simples e eficiente.

Simule o dinheiro extra diretamente no aplicativo

Ao realizar a simulação, é possível obter a visualização da data de pagamento, número de parcelas e o valor cobrado referente à tarifa em cada cenário simulado.

Além disso, o Nubank destaca que possui atendimento disponível para que o cliente entre em contato e tire todas as suas dúvidas, 24h por dia.

É válido ressaltar que para solicitar o empréstimo pessoal Nubank, é necessário ter a conta digital e o cartão de crédito da fintech.

Dessa forma, o cliente Nubank precisa conferir o dinheiro extra na tela do aplicativo. Ademais, é possível verificar se essa opção aparece como liberada. Para isso, basta acessar o aplicativo Nubank e verificar se encontra a opção “pegar emprestado”.

Informações personalizadas

De acordo com a fintech, as informações do dinheiro extra são customizadas, assim como limite, por isso, o valor disponível pode variar, bem como as condições oferecidas.

O cliente Nubank pode simular esse empréstimo quantas vezes achar necessário e testar as melhores opções dentro do seu planejamento financeiro pessoal. A solicitação do cliente será considerada dentro de um processo de análise de crédito.

Em caso de aprovação, o cliente recebe o dinheiro na sua conta Nubank no mesmo momento. Segundo informações oficiais, mais de 2,5 milhões de clientes já contrataram a opção de empréstimo pessoal da fintech.



Planeje suas finanças

De forma geral, o empréstimo pessoal do Nubank precisa ser utilizado em situações pontuais e/ou emergenciais, já que, ainda que haja uma variação de acordo com cada instituição financeira, trata-se de um produto financeiro de valores elevados no que tange às taxas de juros.

Contudo, dentro de um planejamento, o empréstimo pessoal pode ser viável para minimizar um possível ciclo de endividamento. Já que é possível quitar uma dívida de juros mais elevados, como um cartão de crédito, por exemplo.

É válido ressaltar que não se deve enviar dinheiro para obter nenhum tipo de empréstimo, pois, geralmente, essa é uma prática golpista.