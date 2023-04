VITÓRIA: SAIU ANTECIPAÇÃO DO CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA

Saiu! O Governo Federal confirmou que, neste mês de abril, o pagamento do Bolsa Família será antecipado. A saber, o calendário de pagamentos do benefício acontece sempre na última quinzena de cada mês, seguindo o último número do NIS (Número de Inscrição Social) de cada beneficiário.

Neste mês, os pagamentos acontecem a partir do dia 14, com as famílias que possuem o NIS final 1. No entanto, o pagamento do dia 17 (segunda-feira) será antecipado para o dia 15 (domingo) para quem possui o NIS final 2.

O mesmo acontece para o repasse do dia 24 (segunda-feira), que já estará disponível no dia 22 (sábado) para os beneficiários com NIS final 6. A seguir, veja como ficará o calendário de pagamentos do Bolsa Família:

Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 15 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 22 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Quem tem direito a receber o Bolsa Família?

Apenas as famílias que se enquadram nas regras determinadas pelo Governo Federal podem receber o Bolsa Família. No entanto, a principal regra é estar cadastrado no CadÚnico. Dessa forma, o governo consegue acessar os dados da sua família para conceder o benefício.

Para ter direito a receber as parcelas mensais, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, também é importante se atentar a outras exigências para não perder o benefício:

Manter os dados do CadÚnico atualizados a cada 2 anos ou sempre que mudar alguma informação familiar, como renda, endereço ou número de membros na família;

As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.

Qual será o valor do Bolsa Família?

Atualmente, o Governo Federal fixou o pagamento do Bolsa Família em R$ 600, por meio de uma Medida Provisória. Assim, nenhuma família receberá abaixo desse valor. Além disso, o governo também reformulou o programa e instituiu o pagamento de um bônus por cada integrante familiar.

Neste mês, as famílias que contam com crianças de até 6 anos de idade receberão um acréscimo de R$ 150 em seu benefício, podendo acumular o valor por até duas crianças. Dessa forma, o pagamento pode chegar a até R$ 900.

A partir de junho, as famílias com gestantes e pessoas entre 7 e 18 anos incompletos também receberão um bônus no benefício, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Para este grupo, o acréscimo será de R$ 50 por integrante familiar. Vale ressaltar que o pagamento do bônus é cumulativo. Isso significa que quanto maior for a família, maior será o valor da parcela a receber do Bolsa Família.

Pagamento do Vale-Gás

É importante mencionar que, neste mês, também haverá o pagamento do Vale-Gás para quem participa do programa. Isso significa que o valor a receber irá aumentar ainda mais para os participantes.



O valor do Vale-Gás é equivalente a 100% da média nacional do gás de cozinha de 13kg. No último repasse, o valor foi de R$ 112. Portanto, a expectativa é de que neste mês o valor se mantenha o mesmo.

Como sacar o benefício?

Para receber os valores, os beneficiários podem utilizar os canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal: agências da Caixa, nos correspondentes ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

É importante destacar que o Caixa Tem está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios sociais do governo. Dessa forma, através do aplicativo, você consegue receber o Bolsa Família e o Vale-gás. Além disso, pode realizar transferências bancárias, pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também ter acesso a diversos serviços bancários.