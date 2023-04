Vitru Educação CONTRATA na região SUL do país

Conheça a lista de vagas abertas e não perca tempo!

A Vitru Educação, empresa que oferece a melhor experiência em EAD e referência em ensino presencial e medicina do Brasil, está em busca de novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre os cargos, confira a lista de vagas ofertadas:

Advogado(a) Trabalhista – Florianópolis – SC – Efetivo;

Advogado Societário – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Fusões e Aquisições Sênior – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Inovação – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Relações com Investidores – Florianópolis – SC – Efetivo;

Auxiliar de Programação Visual Gráfico – Maringá – PR – Efetivo;

Coordenador de Experiência do Cliente – Florianópolis – SC – Efetivo;

Coordenador de Qualidade e Performance – Maringá – PR – Efetivo;

Designer Educacional – Maringá – PR;

Organizador de Conteúdo – Vários Setores – Autônomo;

Professor Autor – Análise de Riscos e Projetos – Florianópolis e Remoto – SC – Efetivo;

Tutor Externo – Enfermagem – Tatuapé – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Vitru Educação e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Vitru Educação, é válido frisar que a instituição traz modelos de aprendizado flexíveis, que respeitam e se adaptam à trajetória única do estudante. Disponibiliza cursos EAD 24 horas por dia e presenciais sempre que cada um dos seus mais de 700 mil alunos precisa. De norte a sul, de leste a oeste. Está por todos os lados.

Por fim, vale destacar também que estamos falando da holding das marcas UNIASSELVI e UNICESUMAR, com mais de 10 mil colaboradores, seu foco é transformar vidas por meio da educação. Estimula quem faz a diferença, criando experiências mais acolhedoras e possíveis de serem completadas.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!