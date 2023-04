Vitus SEGUE EM BUSCA de profissionais no Sudeste

A Vitus, empresa que é um ecossistema é formado por diversas marcas distribuídas em três unidades de negócio: Ortopedia, Terapia Assistida e Reabilitação Digital, está atrás de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Escritório Central – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Agendamento – Physician Group – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Contas a Receber – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Recepção – COT – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Recepção – CREB – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Relacionamento Médico – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Enfermeira – CID – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estagiário de Gente e Gestão – Escritório Central – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Fisioterapeuta – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Jovem Aprendiz | Faturamento – Escritório Central – Rio de Janeiro – RJ – Aprendiz;

Médico(a) Ortopedista – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Médico(a) Ultrassonografista – Rio de Janeiro – RJ;

Médico Ortopedista – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Técnico de Suporte de TI – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Vitus e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a Vitus, é interessante frisar que trata-se de um grupo de companhias formado por marcas que possuem mais de 45 anos de experiência na área da saúde. Atualmente, está presente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo realizando mais de 120 mil consultas anuais e cuidando da vida de mais de 40 mil pacientes.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!