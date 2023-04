Viúva de Chris Cornell resolve batalha legal com Soundgarden

Uma declaração foi emitida através da página oficial de Chris no IG, e diz … “Soundgarden e Vicky Cornell, em nome do Espólio de Chris Cornell, estão felizes em anunciar que chegaram a uma resolução amigável fora do tribunal.”

E continua … “A reconciliação marca uma nova parceria entre as duas partes, que permitirá aos fãs do Soundgarden em todo o mundo ouvir as últimas músicas em que a banda e Chris estavam trabalhando. As duas partes estão unidas e se unindo para impulsionar , honrar e desenvolver o incrível legado do Soundgarden, bem como a marca indelével de Chris na história da música.”