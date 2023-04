Viúva de Dwayne Haskins alega que QB foi drogado em plano de assalto antes da morte

A viúva de Dwayne Haskins está alegando que o ex-astro da NFL foi drogado horas antes de sua morte … alegando que o ex-zagueiro do Steelers and Commanders foi alvo de uma chantagem e plano de roubo.

Calábria Haskins detalhou as alegações em um novo processo, obtido por TMZ Sportsque foi arquivado na Flórida menos de três semanas antes do aniversário de um ano da trágica morte do ex-jogador de futebol.

Nos documentos, Kalabrya afirma que em 8 de abril e na madrugada de 9 de abril de 2022, Dwayne visitou quatro estabelecimentos na área de Miami… e foi drogado por um grupo de pessoas que planejava chantageá-lo e roubá-lo.

Kalabrya diz Joey Smith, Meriem Yassine, Wissal Yassine dar Karlee Peyton drogou o jovem de 26 anos em algum momento enquanto ele passava um tempo no Wyndham Hotel, um Drive Shack, um restaurante chamado Blue Anchor Pub e a boate E11EVEN.

De acordo com uma declaração divulgada pelo advogado de Kalabrya, Rick Ellsleyna manhã de segunda-feira, Ellsley alegou que o “relógio caríssimo de Dwayne foi roubado dele pouco antes de sua morte”… embora ele não especifique quem ele acha que o levou.

Kalabrya está processando os quatro por agressão… ao mesmo tempo em que vai atrás dos quatro estabelecimentos por negligência, alegando que eles permitiram que “clientes usassem drogas e drogassem outros clientes, incluindo [Dwayne].”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Conforme informamos, Dwayne morreu em 9 de abril de 2022… depois que as autoridades dizem que ele foi atropelado por um caminhão basculante é uma rodovia da Flórida. De acordo com um relatório de investigação do Gabinete do Médico Legista do Condado de Broward, Dwayne estava a pé na estrada depois que seu carro alugado ficou sem gasolina.

As autoridades disseram nos documentos que o QB “bebeu muito” e discagem ingerida nas horas que antecederam seu falecimento. Eles disseram que ele tinha um nível de álcool no sangue de 0,24 no momento do acidente.

Kalabrya também está indo atrás de várias outras pessoas em seu processo … entre eles, o motorista do caminhão basculante que atingiu Dwayne, a locadora de carros de quem Dwayne obteve seu veículo e o Departamento de Transporte da Flórida – alegando que todos compartilham alguma culpa pela morte prematura do quarterback.