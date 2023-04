A Vivo lidera o segmento de telecomunicações nacional e é uma das empresas que compõem o Grupo Telefônica. Suas atividades deram início com o intuito de aproximar as pessoas, a sociedade e negócios e construir uma população mais conectada, além de transformar a vida de seus clientes. Para isso, a rede está contratando novas pessoas para atuar em suas filiais. Confira.

Vivo abre novas vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

A Vivo lidera o processo de transformação digital e vem implementando novas metodologias por toda a empresa, com o intuito de conectar as formas mais inovadoras para se trabalhar. Trata-se de uma empresa que acredita na diversidade das pessoas, comportamentos, vivências, habilidades e preza por uma ambiente de trabalho inclusivo e familiar.

Recentemente, a companhia abriu novas oportunidades de trabalho em vários municípios do Brasil. A seguir, confira a lista de oportunidades disponíveis.

Analista Data Center Júnior – São Paulo;







Consultor de Contabilidade – São Paulo;







Analista DevOps – São Paulo;







Coordenador devops – São Paulo;







Analista de Banco de Dados PL – São Paulo;







Gerente de Área – Paraná;







Analista de Desenvolvimento de Sistemas (Exclusivo PCD) – São Paulo;







Consultor de Negócios Jr – Minas Gerais;







Analista de Experiência do Colaborador Pleno – São Paulo;







Especialista de Estratégia Financeira – São Paulo.

Veja também: GTFoods abre vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões e cargos

Como se candidatar

Aos participantes que possuem interesse em fazer parte do time, devem realizar a sua inscrição através do link disponibilizado no site 123empregos e realizar o encaminhamento dos dados atualizados para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.