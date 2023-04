Vizinhos de Oprah Winfrey estão chateados com o novo muro que protege sua casa em Montecito

em Santa Bárbara relatórios Noozhawk houve uma parede de pedra instalada ao longo do San Ysidro Creek para ajudar a evitar inundações e erosão do riacho na propriedade do bilionário.

No entanto, as pessoas em seu bairro de Montecito levantaram preocupações sobre o redirecionamento da água para suas próprias propriedades durante fortes tempestades.

Relatórios dizem que uma empresa com sede em Carpinteria chamada Jimenez Nursery usou o endereço do magnata da mídia ao solicitar uma licença do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA para construir o muro … mas ainda não está claro se Oprah assinou a coisa toda.