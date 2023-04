Drebatedor ominicano Vladimir Guerreiro Jr.. permanece inflexível de que nunca jogará pelo New York Yankees durante sua MLB carreira.

O Toronto Blue Jays primeira base reafirmou seus comentários de novembro passado, quando disse Vicente Carmona Arias que ele “nunca assinaria com o Yankees” pouco antes de uma série de três jogos no Bronx que começou na sexta-feira.

“É uma coisa pessoal. Vai da minha família. Essa é minha decisão e nunca vou mudar isso”, disse o vice-campeão MVP da Liga Americana de 2021 por meio de um intérprete, por Keegan Matheson, da MLB.com.

Veja bem, Guerrero Jr. adora rebater no Yankee Stadium, mas jura que nunca usará listras.

Antes de fazer um home run de duas corridas em seu primeiro jogo no Bronx, ele dobrou sua postura na noite de sexta-feira, sugerindo que o sentimento remonta a quando seu pai era um dos rebatedores mais temidos da MLB (1996-2011).

Há pouco mais de cinco meses, Guerrero Jr. disse a Vincent Carmona Arias em seu canal no YouTube El Dotol Nastra que “nunca assinaria com os Yankees, nem mesmo morto”.

Guerrero gosta de fazer sucesso em Nova York. Ele acumulou um OPS de 0,922 com 10 home runs na carreira entrando no jogo de sexta-feira. E então ele fez um home run de duas corridas em sua primeira tentativa.

“Imagine que desde criança você sonha em jogar no Yankee Stadium”, disse o jogador de 24 anos, de acordo com Erik Boland, do Newsday. “É um estádio onde você quer atuar, quer bater”, acrescentou.