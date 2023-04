Você ainda tem a nota “verdinha” de R$ 1? Ela pode valer um bom dinheiro

Os numismatas são os colecionares de cédulas e moedas raras. Embora sejam pouco conhecidos, eles só vem crescendo no mercado.

Um dos itens mais procurados no momento é antiga nota de R$ 1. Atualmente ela é considerada uma relíquia histórica e cultural.

Em suma, a sua circulação da cédula foi encerrada há alguns anos. Todavia, se bem conservada pode ser vendida por um bom dinheiro.

Nota rara de R$ 1

A cédula de R$ 1 circulou no mercado nacional entre os anos de 1994 e 2005, quando parou de ser fabricada. Todavia, foi substituída pela Casa da Moeda. Dessa forma, hoje em dia, é comum encontrar o valor estampado em uma moeda de metal.

Desse modo, após parar de circular e sua aparição ser cada vez mais rara, a nota de R$ 1 passou a ser muito valorizada. Entretanto, é válido ressaltar que não é qualquer cédula. De acordo com informações, existem alguns critérios para que o item seja vendido no mercado.

A cédula rara de um R$ 1 procurada pelos colecionadores é de cor verde e possui o desenho da Efigie da República e de um beija-flor. Contudo, é preciso que tenha as letras BA no seu registro de série.

Além disso, é preciso que cédula tenha a assinatura de Pedro S. Malan e Gustavo J. L. Loyola. Peças com essas características fazem parte das séries que vão de 0001 até 0072. Hoje, o item pode ser vendido por R$ 275.

Moeda rara de R$ 1 com a letra “P”

É possível que você tenha um bem em sua posse e nem sabe. Trata-se da moeda de R$ 1 com a “Letra P”. O item viralizou nos últimos dias nas redes sociais e já está sendo procurado por vários interessados.

A moeda em questão apresenta a letra P em sua frente (coroa), onde logo abaixo da palavra “real” tem uma inscrição pequena com a letra “P” (veja abaixo). Em suma, a sua função é servir como base para as demais.

Portanto, a letra “P” significa prova de cunhagem e se você a possuir, você tem em suas mãos mais de R$ 10 mil.

Moeda rara de R$ 0,25 pode valer até R$ 3 mil

Recentemente, viralizou no TikTok um vídeo que mostrava uma moeda de R$ 0,25 que, segundos as informações, pode valer até R$ 3 mil. Isso porque, o item possui um erro de emissão chamado “mula”.

A moeda de R$ 0,25 em questão é a confeccionada em metal prata, que possui o desenho de um hexágono em seu interior. Esta é a versão antiga da moeda, que atualmente é feita com um metal dourado.

De acordo com o autor do vídeo do TikTok, o erro na moeda de 25 centavos é chamado de “mula” porque possui a “imagem” da moeda de 50 centavos. Ou seja, o lado da “coroa”, onde fica o número, foi confeccionado normalmente, com as listras ao fundo, valor e o hexágono.

No entanto, na parte da “cara”, que deveria ser cunhada a imagem da efígie (face da república) dentro do hexágono, acabou saindo com um erro. Na prática, este lado da moeda ficou igual à da “cara” da moeda de 50 centavos. Logo, a efígie ficou à direita com um ramo de folhas a esquerda.

Devido a esse erro, a moeda de R$ 0,25 “mula” está cotada em R$ 2.800, conforme o catálogo de colecionadores, os chamados numismatas. Todavia, é importante frisar que esse preço pode variar conforme o estado de conservação do objeto e o interesse do comprador.