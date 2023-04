Você CONHECE a carta social para INSCRITOS no CadÚnico?

A carta social para inscritos no CadÚnico é um documento que pode ser solicitado por quem está cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quem consegue a comprovação da sua situação de vulnerabilidade social pode se beneficiar deste recurso.

Na matéria desta quinta-feira (13) do Notícias Concursos, explicaremos o que é a carta social para inscritos no CadÚnico. Assim, será mais fácil entender como o sistema funciona e qual a sua importância para os cidadãos que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Leia mais: INFORMATIVO IMPORTANTE para quem deseja saber como se inscrever no CadÚnico 2023

O que é o Cadastro Único?

Antes de falarmos sobre a carta social, é importante entender o que é o Cadastro Único. Trata-se de um instrumento que reúne informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza ou extrema pobreza. Essas informações são utilizadas para que o governo identifique as necessidades dessas famílias e oferecer programas sociais que possam ajudá-las.

O Cadastro Único é um sistema mantido pelo governo federal e administrado pelos municípios. É nele que as famílias se inscrevem para ter acesso aos programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O que é a carta social?

A carta social dos Correios é um serviço postal oferecido pela empresa estatal. Ela visa fornecer uma opção de envio de correspondência a preços reduzidos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Esse tipo de envio é uma forma de corresponder com pessoas que têm dificuldades financeiras. Dessa forma, permite-se que elas enviem e recebam cartas a um custo mais baixo em comparação com os serviços postais tradicionais.

A carta social é geralmente destinada a pessoas que são beneficiárias de programas sociais, como:

Assistência social;

Aposentadoria;

Invalidez;

CadÚnico;

Outros programas de proteção social.

Essa é mais uma forma de promover a inclusão social e garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao serviço postal. Então, tal ação passa a proporcionar a comunicação com seus entes queridos, serviços concedidos, instituições financeiras e outros destinatários.

Para utilizar o serviço de carta social dos Correios, é geralmente necessário comprovar a elegibilidade de acordo com os critérios exigidos por autoridades locais. Assim, deve-se seguir as regras e regulamentos máximos.

Veja também: Martelo batido, novidade no CADÚNICO de LULA pega brasileiros de surpresa



Você também pode gostar:

Requisitos para utilizar o serviço

Este é um serviço postal destinado a pessoas de baixa renda no Brasil, que oferece a possibilidade de enviar correspondências com desconto em relação à tarifa convencional. Para utilizar, geralmente são necessários os seguintes requisitos:

Comprovar baixa renda – Como o serviço destina-se a pessoas de baixa renda, normalmente é necessário verificar se você se enquadra nessa categoria. Isso pode ser feito apresentando documentos como o comprovante de inscrição no CadÚnico ou apresentando declaração de hipossuficiência econômica, que é um documento que atesta que você possui baixa renda;

Preencher corretamente a carta social – É importante preencher corretamente os campos, informando o remetente, o destinatário, o CEP e o conteúdo da correspondência. É necessário também identificar a carta como sendo uma “Carta Social” na parte externa do envelope;

Respeitar as regras de uso – A Carta Social dos Correios possui algumas regras específicas de uso. Faz-se necessário respeitar o limite de peso máximo permitido (geralmente até 10g). Além disso, tem o uso exclusivo para correspondências de cunho social (não se usa para fins comerciais) e restrição de envio para algumas localidades;

Apresentar documentos válidos – Ao postar esse tipo de correspondência, deve-se apresentar um documento de identificação válido, como RG, CPF ou outro documento oficial com foto.

É importante observar que os requisitos para uso do serviço variam. Portanto, recomenda-se a verificação junto aos Correios quanto as regras e procedimentos atualizados para utilização do serviço. As normas se atualizam ao longo do tempo.

Vantagens da carta social para inscritos no CadÚnico

Algumas das vantagens de usar o serviço incluem:

Tarifa reduzida – A principal vantagem é o valor reduzido da tarifa em comparação com a tarifa convencional de postagem. Isso possibilita que pessoas de baixa renda possam enviar correspondências a um custo mais acessível, economizando nos gastos;

Acesso a serviços postais – A carta social permite que pessoas de baixa renda tenham acesso aos serviços postais, como envio de cartas e correspondências, mesmo com recursos financeiros limitados. Isso pode ser especialmente útil para questões de comunicação, como o envio de documentos, cartas para familiares, amigos ou instituições, e outras necessidades básicas;

Inclusão social – O uso pode contribuir para a inclusão social de pessoas de baixa renda, permitindo-lhes participar de trocas de correspondências e ter acesso a serviços de comunicação essenciais;

Facilidade de uso – A carta social é um serviço simples utilizado, com requisitos de documentos geralmente mais simples em comparação com outros serviços postais. Isso torna o serviço acessível e de fácil utilização para pessoas de baixa renda.