Você PRECISA conhecer o cartão de crédito Assaí Atacadista e seus benefícios

O cartão de crédito Assaí Atacadista é uma opção popular entre aqueles que fazem compras em atacado, principalmente para aqueles que já são membros do clube de compras. Com esse cartão, é possível economizar ainda mais em suas compras, além de ter acesso a vários benefícios exclusivos.

Na matéria desta quarta-feira (05) do Notícias Concursos, exploraremos mais sobre o cartão de crédito Assaí Atacadista. Saiba quais são suas vantagens, pontuação no Reclame Aqui e como solicitá-lo.

O que é o cartão de crédito Assaí Atacadista?

O cartão de crédito Assaí Atacadista é um cartão de crédito co-branded, que é emitido em parceria com a bandeira Visa. Ele oferece várias vantagens para quem faz compras em atacado no Assaí, como descontos exclusivos em produtos selecionados.

Além disso, há a possibilidade de parcelar compras em até 10 vezes sem juros. Além disso, o cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa.

Quais são as vantagens do cartão?

Uma das principais vantagens do cartão de crédito Assaí Atacadista é a possibilidade de economizar ainda mais em suas compras no atacado. Os titulares do cartão têm acesso a descontos exclusivos em produtos selecionados, além de poderem parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros. Isso pode ser muito útil para quem precisa fazer compras em grandes quantidades e quer ter mais facilidade para pagar.

Sem contar que o cartão também oferece vantagens como programa de recompensas. Nele, os titulares acumulam pontos a cada compra realizada. Assim, eles podem trocá-los por:

Produtos e serviços;

Seguro de viagem;

Assistência pessoal em caso de emergência;

Descontos em combustíveis nos postos Shell selecionados;

Muitos outros benefícios.

Quais são as particularidades do cartão de crédito Assaí Atacadista?

Como acontece com qualquer cartão de crédito, existem alguns mantidos a serem considerados ao solicitar o cartão de crédito Assaí Atacadista. Uma das principais responsáveis ??é que ele é exclusivo para membros do clube de compras Assaí. Isso significa que, se você não for um membro do clube, não poderá solicitar o cartão.

Além disso, como acontece com a maioria dos cartões de crédito, este também tem taxas de juros e encargos caso o titular atrase o pague ou pague o valor mínimo da fatura. É importante sempre ler os termos e condições do cartão antes de solicitá-lo, para entender todas as taxas e encargos envolvidos.

Como solicitar o produto financeiro?



Se você é um membro do clube de compras Assaí, solicitar o cartão é fácil e pode ser feito online ou pessoalmente em uma das lojas Assaí. Veja como solicitar o cartão de crédito Assaí Atacadista passo a passo:

Acesse o site do cartão de crédito Assaí Atacadista em https://www.assaiatacadista.com.br/cartao-assai e clique em “Peça já o seu”;

Preencha o formulário de solicitação com suas informações pessoais, como nome completo, CPF, RG, endereço e comprovante de renda. Certifique-se de que todas as informações estão corretas e atualizadas;

Aguarde a análise de crédito e aprovação do seu pedido. Isso pode levar alguns dias, dependendo do volume de admissão;

Assim que sua solicitação tiver a aprovação, você receberá o produto em sua casa em um prazo de 10 a 15 dias úteis. Você também pode retirar o cartão em uma loja Assaí, caso prefira.

Se preferir, você também pode solicitar o cartão de crédito Assaí Atacadista pessoalmente em uma das lojas Assaí. Basta levar seus documentos pessoais, comprovante de renda e pedidos o cartão no balcão de atendimento ao cliente. Lembre-se de que é preciso ser membro do clube de compras Assaí para pedir o cartão. Caso ainda não seja, é possível se associar na hora.