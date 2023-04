Você sabe qual é a IMPORTÂNCIA da identidade digital na era digital?

A identidade digital é a representação virtual de uma pessoa ou organização na internet. Ela é composta por informações que são compartilhadas e acessadas online, como nome, foto de perfil, endereço de e-mail, número de telefone, dados de contato e atividades realizadas na web.

Essas informações formam a imagem que uma pessoa ou organização projeta na internet, ou seja, a identidade digital. Então, isso acaba influenciando a forma como são percebidos e interagem com outros usuários.

Reputação online e identidade digital

Nossa identidade digital pode afetar nossa opinião online, que é a imagem que construímos na internet com base em nossas atividades e comportamentos. Com a crescente digitalização dos dados sociais e profissionais, é cada vez mais comum que empregadores, clientes, colegas de trabalho e até mesmo amigos pesquisem nossa identidade digital para obter informações sobre nós.

Uma opinião positiva na web pode abrir portas e oportunidades, enquanto uma opinião negativa pode ter consequências sérias. É importante ter cuidado com o que compartilhamos na Internet, pois tudo o que postarmos se registra automaticamente, sendo assim, milhares de pessoas acessam.

É essencial ter consciência de que as informações que compartilhamos online podem ser vistas por um público amplo e ter impacto em nossa opinião digital. Portanto, é recomendável pensar duas vezes antes de postar algo online e ter cuidado com o tipo de conteúdo que compartilhamos.

Privacidade e proteção de dados na Internet

A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma preocupação crescente na era digital. A identidade digital está intrinsecamente ligada aos dados pessoais que compartilhamos online, como:

Nome;

Endereço de e-mail;

Número de telefone;

Até as mesmas informações financeiras.

Nesse ínterim, é fundamental garantir que esses dados sejam protegidos e usados ??de forma responsável. Ademais, é importante ter cuidado com as configurações de privacidade em nossas contas online, como redes sociais, e-mails e outros serviços digitais.

A recomendação é revisar e ajustar regularmente as configurações de privacidade para garantir que apenas as informações que desejamos sejam acessíveis a outras pessoas. Além disso, é essencial ter cuidado com os dados pessoais que compartilhamos em sites, formulários ou aplicativos online, certificando-nos de que são hospedeiros apenas.

Segurança e proteção contra fraudes na identidade digital

A segurança da identidade digital é outra preocupação importante na era digital. Os dados pessoais compartilhados online podem ser alvo de:

Hackers;

Fraudadores;

Criminosos cibernéticos.

Estes grupos podem usar todas as informações possíveis para praticar atividades ilegais, como roubo de identidade, fraude financeira e phishing. Dessa forma, faz-se fundamental proteger nossas contas online com senhas fortes e únicas. Além disso, habilitar a autenticação em dois fatores sempre que possível afasta fraudadores.

Não se pode esquecer de ter cuidado com e-mails, mensagens ou ligações suspeitas que solicitam informações pessoais ou financeiras. É importante também manter nossos dispositivos e softwares atualizados, pois muitas vezes as atualizações contêm correções de segurança que podem proteger nossa identidade digital contra ameaças.