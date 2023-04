Volkswagen Oferece Novas Oportunidades de Emprego; Confira os Cargos Disponíveis

A Volkswagen deu início em suas operações no ano de 1937 e após muita determinação e trabalho duro, a companhia cresceu e atualmente é uma das maiores fabricantes de automóveis presentes no mundo. Para dar continuidade em uma trajetória repleta de conquistas e inovações, novas vagas de trabalho foram divulgadas em diversas regiões do país. Confira.

Volkswagen abre novas vagas de EMPREGO; veja os cargos

A Volkswagen é uma empresa de origem alemã, especializada na produção e comercialização de veículos Volkswagen. Estamos tratando numa empresa inovadora, que busca entregar produtos e serviços qualificados, que transformam a mobilidade urbana e o futuro do mundo.

A Volkswagen oferece aos seus colaboradores diversos benefícios, incluindo um ambiente de trabalho repleto de aprendizados e oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Neste momento, a marca disponibilizou a abertura de novas oportunidades de empregos ao redor do Brasil e está à procura de profissionais excepcionais para fazer parte da equipe.

Especialista Shape Design Interior – São Paulo;







Agile Coach – São Paulo;







Gestor de Unidade – São Paulo;







Analista de Inovação Aberta – São Paulo







Supervisor de Segurança Estratégica – São Paulo;







Analista de Negócios e Projetos de TI – Curitiba/PR;







Engenheiro DevOps – São Paulo;







Analista de Processos e Compras – São Paulo;







Product Owner – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades anunciadas, basta visitar o site 123empregos e seguir todas as orientações publicadas no mesmo para realizar o encaminhamento de um currículo para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.