Wanda Nara e seu maior segredo no MasterChef: Por que ela nunca prova os pratos?

Mo asterChef, em sua versão argentina, transmitida pela Telefe, Wanda Nara como apresentador. Depois de anunciar a notícia, este último projeto vem depois que a vimos em ‘Masked Singer Argentina’ como membro da equipe de pesquisa.

Recentemente Wanda Nara estava no noticiário quando ela e seu ex-companheiro Maxi López saiu para jantar com os filhos; as câmeras os flagraram e os sorrisos mostraram que curtiram uma boa noite juntos.

Agora a empresária argentina revelou em seus stories do Instagram um detalhe curioso sobre o programa que apresenta. Ela se referiu à medida tomada pelo júri formado por Donato De Santis, Damian Betular e German Martiteguio que a impede de provar os pratos que os participantes apresentam em cada episódio.

A observação feita por um fã, obteve uma resposta sincera de Vanda.

“Eles me enganam com nougat atrás da câmera”, declarou ela.

É por isso que ela geralmente não está com fome no momento em que os pratos são apresentados.

Recuperando a relação familiar entre Wanda Nara e Maxi Lopez

Neste contexto, sabemos agora de um jantar familiar entre Vanda e maxicom o objetivo de neutralizar os atritos entre a dupla.

Por exemplo, no último Natal, os dois compartilharam uma captura de tela de uma videochamada que fizeram pouco depois da meia-noite, com um copo levantado. No início de janeiro, eles foram pegos fazendo compras juntos. Dias depois, o ex-jogador de futebol foi visto jogando uma partida com os filhos no bairro nobre onde a empresária tem a casa que pertenceu ao casal quando estavam juntos.