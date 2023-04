Wanda Nara mostra bumbum durante gravação de MasterChef

Wanda Nara compartilhou uma pose que deixou todos os seus fãs no Instagram, onde ela tem mais de 16,3 milhões de seguidores, sem palavras.

Foi em forma de pose sensual exibindo o bumbum que provocou um tsunami de comentários e reações.

Na verdade, o texto que acompanha a imagem de a celebridadeO verso de e dois microfones remete ao lugar onde as pessoas preferem passar as férias: “Alguns estão felizes na Disney, outros na praia e eu estou aqui, você? Onde você está feliz?” ela disse, aludindo ao fato de que preferia trabalhar no MasterChef do que sair de férias por alguns dias.

As reações não demoraram a chegar e alguns diziam “estou feliz por ter um copo de vinho em casa” e outros ainda saíram em sua defesa contra os comentários depreciativos: “aqui nos comentários eles estão todos com inveja… sua vida, seu dinheiro, suas costas com ou sem retoque, tudo seu! Só tem dedos pra te digitar e te criticar mas pouco capital e talento pra estar no seu nível! Continue assim, nós meninas te amamos, linda!”