Warren Moon diz que Bryce Young é a melhor perspectiva QB do Draft da NFL

não é CJ Stroud, Will Levisou Anthony Richardson … bem, de acordo com o Pro Football Hall of Fame Warren Moon, Bryce Young é a melhor perspectiva de quarterback deste ano!!

A ex-estrela do Seattle Seahawks quebrou para TMZ Sports na véspera do draft anual da NFL … nos dizendo que acha que o Univ. of Alabama sinal-caller é o melhor cão na posição para 2023.

“Bryce Young é o meu favorito”, disse Moon … antes de acrescentar: “Acho que ele será um tremendo profissional”.

Moon disse que adora os instintos, as habilidades de liderança e o histórico de armação do jogador de 21 anos… embora tenha admitido que tem pelo menos alguma preocupação com a estrutura de 1,50 metro do quarterback.

Então, novamente, Moon nos disse que acha que até isso é um pouco exagerado … dizendo que caras como Kyler Murray dar Russel Wilson encontraram muito sucesso, apesar de estaturas semelhantes.

Quanto a quem é seu segundo zagueiro favorito no draft … Moon nos disse que Stroud, do estado de Ohio, se encaixa nessa posição para ele.

Quando se trata de Levis e Richardson, ele disse que é fã deles também… mas ele nos disse que eles realmente se beneficiariam em sentar no banco da NFL por um ano e aprender com um QB veterano.